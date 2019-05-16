أغلق اليوم جزائريون بوابة الطالب العربي الحدودية بالوادي احتجاجا على قيام السلطات التونسية احتجاز جملة من السيارات الجزائرية لتجار محليين كانت محملة بكميات من الفواكه الموسمية مثل الخوخ وبوطبقاية والتي يتم تسويقها للمستهلكين في رمضان.

وقد أدت الحركة الاحتجاجية إلى عرقلة مركبات التجار التونسيين من العبور نحو الجهة التونسية في رد فعل من المحتجين على تصرف السلطات التونسية.

واعتبر المحتجون ان تصرف السلطات التونسية يعتبر خرقا لعلاقات حسن الجوار وتعديا صارخا على بنود الاتفاقية التجارية الثنائية المشتركة الموقعة بين سلطات ولايتي الوادي وتوزر مشيرين بأن نظراءهم التجار التونسيين يدخلون ويخرجون يوميا من المعبر الحدودي بعشرات المركبات المحملة بمختلف السلع والمواد الغذائية دون أن تتعرض للحجز من السلطات الجزائرية.

وطالب المحتجون السلطات الجزائرية العليا بالتدخل لفك حجز المركبات الجزائرية المودعة لدى الجمارك التونسية وضمان معاملة جيدة تليق بعلاقات حسن الجوار لاسيما في هذا الشهر الفضيل.