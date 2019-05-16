عين اليوم الخميس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم بلقاسم زغماطي نائبا عاما لدى مجلس قضاء العاصمة، منهيا مهام بن كثير بن عيسى الذي كان يشغل المنصب.

وجاء في بيان لئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، ينهي رئيس الدولة مهام السيد بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين السيد زغماطي بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة".

وشغل زغماطي هذا المنصب سابقا، وارتبط اسمه بقضية سوناطراك وإصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، قبل أن ينهي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهامه.

كما أنهى بن صالح مهام الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وعين بن دعاس فيصل خلفا له.