حقق اليوم ناديا جمعية عين مليلة وأولمبي المدية المهددين بالسقوط فوزان مهمان في افتتاح مقابلات الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتجاوز أبناء التيطري نصر حسين داي بهدف لصفر بالمدية، ما سمح لزملاء عدادي برفع رصيدهم إلى النقطة 31، فيما تبقى النصرية بـ36 نقطة.

من جهتها فازت جمعية عين مليلة على دفاع تاجنانت بهدفين لصفر في قمة أسفل الترتيب، حيث رفع أصحاب اللونين الأسود والأحمر رصيدهم إلى النقطة 33، فيما تجمد رصيد الدفاع عند النقطة 30.

وتستكمل باقي مقابلات الجولة سهرة اليوم.