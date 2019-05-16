كشفت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية وهران أن 66321 عائلة استفادت من المساعدة المالية الموجهة للعائلات الفقيرة في شهر رمضان. وقد شُرع في توزيع المساعدة المقدرة بـ6 آلاف دينار جزائري عن طريق تحويلات بريدية، ما يعني أن أكثر من 330 ألف فرد في هذه الولاية يعانون الفقر، وهو ما يشكل خُمس سكانها حسب آخر إحصاء للتعداد السكاني في الولاية. ومع أن الولاية تبدو في الظاهر باذخة وسكانها يعيشون بحبوحة، إلا أن شهر رمضان يذكر في كل مرة أنه يعيش فيها مواطنون يكابدون الفقر والحرمان، وأن عددهم لا يستهان به.