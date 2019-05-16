نحر أمس نشطاء تنظيم مسيرات الحراك الشعبي بالطارف رأسا من البقر كلفهم 14 مليون سنتيم تم جمعها من طرف المواطنين، مع رفض مساهمات رجال المال والأعمال. وتواصل جمع التبرعات لتموين مائدة الإفطار الجماعية بساحة الاستقلال بعاصمة الولاية، مع دعوات قوية بكل بلديات الولاية للمشاركة في أكبر عدد في مسيرة هذا اليوم الجمعة وإنقاذها من ضعف المشاركة كما حدث في الجمعتين الأخيرتين. وحسب النشطاء الفاعلين في الحراك بهذه الولاية، فإن الفترة الفاصلة بين نهاية المسيرة السلمية وموعد الإفطار ستخصص لمنبر جماعي للنقاش العام ينشطه مثقفون وأساتذة جامعيون وصحفيون، يهدف أساسا للمحافظة على حركية واستمرارية المسيرات السلمية.