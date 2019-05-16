خلّف التوزيع غير العادل لقفة رمضان ببلدية الفيض في بسكرة 3 جرحى في شجار استُعملت فيه العصي بين أنصار المير وآخرين رافضين للتلاعب بمنحة المعوزين. وقد تطلب الأمر استدعاء الأطراف المتورطة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي عقبة. القضية بدأت بقيام غاضبين ببناء جدار إسمنتي أمام الباب الرئيسي للبلدية قبل أن يهدم لمباشرة الحوار مع السلطات. وفي اليوم الموالي أراد آخرون إعادة بناء الجدار لكن حضور أنصار ”المير” من قريتي الولاجة وزريبة حامد حال دون ذلك، ما أثار حفيظة نظرائهم القاطنين بمركز البلدية، لتقع مناوشات سرعان ما تطورت إلى حد الشجار باستعمال العصي.