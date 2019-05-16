تمكن أعوان الحماية المدنية لبلدية الهاشمية ب 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، اليوم الخميس، من إنقاذ عائلة من موت محقق اثر تعرض أفرادها لآلام في الرأس جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من داخل مطبخ مسكنهم المتواجد بمدينة الهاشمية حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية الهاشمية تدخلت في حدود الساعة 07 و 11 دقيقة بحي "120 مسكن" بنفس المدينة من أجل إسعاف وإنقاذ عائلة مشكلة من الاب و الأم وأبنائهم (بنتين وابن) تعرضوا لآلام في الرأس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بغرف نومهم بالمنزل أثناء العودة للنوم من السحور.

وأضاف إلى أن الحادث نجم عن تسرب للغاز من الحنفية المتواجدة بمطبخ المسكن. وقد تم إسعاف وإجلاء المصابين نحو العيادة متعددة الخدمات لبلدبة الهاشمية في حين تم تحويل الأم نحو مستشفى البويرة مع العلم أن حالتهم ليست خطيرة استنادا إلى نفس المصدر.