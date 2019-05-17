17:09 تحضيرات الإفطار الجماعي ببرج بوعريريج

18:52 الشرطة تخلي ساحة البريد المركزي من المتظاهرين

18:46 بعد المسيرة .. إفطار جماعي بساحة الثوة في عنابة

18:44 "تيفو" وهران

18:40 "التيفو" الذي رفعه المتظاهرون بولاية أم البواقي

18:30 زاد عدد المشاركين في مسيرة اليوم بتيارت مقارنة بالجمعة الماضية، مواصلة للحراك الشعبي والمطالبة برحيل بقايا رموز النظام السابق، رافع خلالها المواطنون شعارات معبرة، منها"دولة مدنية بسيادة شعبية وبحماية من الجيش".

18:20 مسيرة الجمعة 13 ببرج بو عريريج إصرار على تحقيق كل الأهداف‎.

18:14 جدّدت حشود من المواطنين من مختلف الشرائح بڨالمة، بعد صلاة جمعة هذا اليوم، خروجها في مسيرات سلمية لتجديد مطالبتها برحيل رموز النظام البائد، وفي مقدمتهم رئيس الدولة بن صالح وبدوي وحكومته، وجميع بقايا النظام.

لم تثن موجة الحرارة الشديدة التي اجتاحت ولاية ڨالمة عزيمة الڨالميين، في مواصلة مسيراتهم السلمية في الجمعة الثالثة عشرة من عمر الحراك الشعبي السلمي. وقد سارت الجموع بشارع سويداني بوجمعة وهي ترفع العديد من الشعارات والرايات الوطنية وراية فلسطين، وتردّد شعارات التشديد على الرحيل لرموز النظام، والتمسّك بوحدة صفوف الحراك ونبذ التفرقة و"العرقية".

وردّد المشاركون في مسيرة اليوم شعارات تطالب بتولية الإبراهيمي رئيسا للمرحلة الانتقالية، وأخرى رافضة لانتخابات رئاسية يشرف عليها مزورو أصوات الشعب سابقا. "ما كانش انتخابات يا السراقين"، "انتخابات في ظل العصابة نتائجها لصالح العصابات ". وطالب المشاركون في مسيرة اليوم بـ"تفعيل المنجل السياسي وتوفير الضمانات "و"تعيين شخصية وهيئة توافقية" لإدارة شئون البلاد، كما رفع مطلب" تعيين هيئة تشرف على هذه الانتخابات، وتعديل القانون الخاص بها ( الانتخابات).

17:45 رغم الحرارة السائدة في الجمعة الرمضانية الثانية فإن مئات المواطنين، كبارا وشبابا، خرجوا إلى الشارع بعد صلاة العصر في مسيرة حاشدة استجابة لنداء الحراك في جمعته الثالثة عشرة. ورفعت الجماهير في مسيرتهم السلمية التي جابت شوارع مدينة الوادي شعارات مطالبة بالتغيير الجذري بالنظام وبرحيل بن صالح وبدوي منها " نريد تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور" وبن صالح الرحيل" و"بدوي الى سجن الحراش" وغيرها، معبرين عن رفضهم لانتخابات 4 جويلية " لا انتخابات تحت حكم العصابات"، كما حملوا مجسما لنعش العصابة واطلاق حمامة مزادانة بألوان الراية الوطنية تمثل الحراك السلمي وانتصار الجزائر الجديدة.

17:35 شهدت المسيرة 13 بميلة عودة قوية للمتظاهرين، حيث تضاعفت الحشود المشاركة، و كان وقودها مستجدات الساحة السياسية و منها رفض انتخابات الرابع من جويلية، المسيرة كانت الأقوى مند اسبوعين، رفع فيها المتظاهرون شعارات عديدة أهمها :"صامدون، صامدون على العهد باقون"، مكانش انتخابات يا العصابات، البلاد بلادنا و نديرو راينا"و شعارات أخرى. المسيرة سارت في نفس المسار المعتاد من روضة الشهداء بعين الصياح إلى وسط المدينة ثم التجمع و ترديد الشعارات الرافضة لبن صالح و بدوي و انتخابات جويلية. قبا أن يتم إطلاق تيفو عملاق بشعار، الجزائر الجديدة حرة ديمقراطية.

17:35 تيفو ميلة

17:32 خرج الجلفاويون في جمعة أخرى وموقف جديد وبمطالب تركزت كلها في رفض الانتخابات التي ستديرها وتشرف عليها سلطة مشكوك فيها وتلاحقها صرخات الرّحيل والمحاسبة، وعبّر الكثير من المواطنين الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة أمام مقر البلدية بوسط المدينة عن استياءهم وغضبهم من إصرار الباءات الثلاثة على البقاء والتمسك بالكراسي وأن نضالهم من أجل رحيل هؤلاء "الباءات" لن يتوقف مضيفين أن إصلاح فساد سلطة بوتفليقة لا يمكن أن يتم خلال مدة قليلة ولابد أن يكون هناك تفكير عميق ومدروس لإيجاد الحلول للوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه كل الجزائريين وهو الدولة الحديثة أو الدولة "المدنية" كما سمّوها، وشدد الجلفويون أنهم تضرروا مثلهم مثل باقي مواطني ولايات الوطن وأن لا مجال لتفويت فرصة قد تغير من وضع وواقع البلاد المتردي.

17:24 سار ظهيرة اليوم آلاف المواطنين بغليزان في مسيرة الحراك الشعبي في جمعته الثالثة عشرة، رافعين سقف المطالب إلى "توقيف العصابات، تشميع العقارات وحجز المسروقات". لم تثن درجة الحرارة المسجلة اليوم بالإضافة إلى الصيام آلاف المواطنين من السير في مسيرة ردّ الاعتبار لسلطة الشعب، حيث جابوا مختلف الأحياء الواقعة بوسط المدينة، رافعين جملة من الشعارات التي رددتها حناجر النساء والرجال وحتى الأطفال، والتي تطالب إجمالا في رحيل ما تبقى من باءات وإعطاء التحقيقات الجدية بما لا يدخل الشك في النفوس باعتبار أن الأبواق المعادية تسوق على أنها مسرحية، حيث رددوا "أوقفوا العصابات وأكملوا التحقيقات شمعوا العقارات واحجزوا المسروقات، "صامدون صامدون..ماراناش ساكتون"، مكاش الانتخابات يا العصابات. وهي الرسالة التي بعث بها المشاركون في مسيرة "تتنحاو قاع" للسلطات للتأكيد عن الجهاز الحالي لن تجرى في عهدته انتخابات نزيهة، باعتبار أن العديد من المزورين للاستمارات الرئاسية الأخيرة مازال ضمن نطاق تسيير دواليب المرحلة الحالية. وخلص بالتأكيد على أن التغيير لا يكون بالترقيع.

17:20 خرج عشرات الآلاف من مواطني ولاية تيزي وز ، زوال اليوم الجمعة، إلى شوارع عاصمة الولاية للـتأكيد على تمسكهم بالمطلب الذي رفعوه منذ 22 فيفري ألا و هو رحيل النظام الفاسد و منح الشعب حرية إختيار ممثليه على كل المستويات بحرية و في شفافية. الجمعة ال13 لم تختلف عن سابقاتها من ناحية تجند سكان هذه الولاية المناضلة منذ عقود من الزمن من اجل أن تسطع شمس الحرية و المساواة بين المواطنين أمام القانون حيث كانوا بعشرات الآلاف متحديين الصيام رافعين لافتات و مرددين شعارات تمحورت هذه المرة على قائد الأركان القايد صالح الذي أخذ نصيبا كبيرا من الانتقادات من خلال ترديد " جيش شعب خاوة خاوة القايد صالح مع الخونة " " شيات الإمارات القايد صالح " " القايد صالح ديقاج " " دولة مدنية ما تشي عسكرية ". كما كان لرئيس الدولة بن صالح نصيبه من الشتم و الانتقاد من خلال ترديد " بن صالح ديقاج " "بن صالح يا المروكي سترحل بإرادة الله " .كما مواطنو ولاية تيزي وزو عن رفضهم تنظيم الإنتخابات الرئاسية مكن خلال ترديد " أولاش أولاش الفوط أولاش ". إنتهت المسيرة الحاشدة ا ، لتي إنطلقت من جامعة حسناوة ،بساحة الشمعة حيث ينتظر أن تشهد الجمعة المقبلة عرض تيفو كبير يحضره سكان مدينة ذراع بن خدة يعكس موقف سكان المنطقة منة الحراك الشعبي .

17:14 لم تثن حرارة الجو ومشقة صيام شهر رمضان المواطنين بولاية مستغانم من الخروج إلى الشارع بعد صلاة الجمعة، في وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 4 جويلية القادم وإصرارا منهم على رحيل كل الوجوه المحسوبة على النظام سابق، ومطالبين بضرورة التغير الجذري.

17:01 "تيفو" ولايات بجاية، الطارف وباتنة

بجاية

الطارف

باتنة

16:47 "تيفو" رفع اليوم بسكيكدة

16:30 "التيفو" الذي رفعه المتظاهرون بولاية خنشلة

16:29 "تيفو" ولاية برج بوعريريج اليوم

16:23 تجدد العهد في الجمعة الثالث عشرة للحراك الشعبي، حيث خرجت جموع غفيرة من المتظاهرين عقب صلاة الجمعة اليوم، في مسيرة حاشدة جابت وسط عاصمة ولاية البويرة تميزت بالهدوء الرمضاني والإصرار والتشديد على إنهاء حكم الفاسدين والمضي قدما في الإجراءات المتخذة لجرجرتهم أمام القضاء والقصاص منهم جزاء ما ارتكبوه من طغيان وجرائم واختلاسات في حق الوطن والجزائريين. وتعالت هتافات المتظاهرين من موقع إلى آخر منادية " حقارين..حقارين..قتلونا واحنا حيين" .."بن بولعيد بن بولعيد حقرونا أصحاب السعيد".. "جيش شعب خاوة خاوة".."الجيش جيشنا والبلاد بلادنا".."قولوا للسراقين والله مانا حابسين".."صايمين أو فاطرين" وغيرها من الهتافات التي تدعو إلى الإصرار على رحيل من كانوا وراء كل المحن التي عاشتها الجزائر. كما رفع ذات المتظاهرين صور لبن بولعيد ومعطوب الوناس كما حملوا مطويات دعت رموز بقايا النظام إلى الانسحاب بالإضافة إلى الباءات الثلاثة.

هذا وقد كشف الشباب بالبويرة عن "التيفو" الثالث بالبويرة في الجمعة الثالثة عشرة حيث جاء العنوان الرئيسي به "لا انتخابات تحت اشرف العصابات".

16:19 حطمت هذه العجوز الرقم القياسي في المشاركة في مسيرات الجمعة المتتالية منذ بداية الحراك بتيارت، شأنها شأن عجوز من ذوي الاحتياجات الخاصة تتنقل على كرسي متحرك، ما يجعلهما "بركةالحراك" بكل جدارة واستحقاق.

16:12 تجدد العهد ظهيرة اليوم وسط ساحة أول نوفمبر 54 بقلب مدينة سيدي بلعباس مع أجواء المظاهرات الداعية إلى تغيير النظام ورحيل كل رموز النظام "البوتفليقي" وسط تركيز المشاركين على ثلاث محاور رئيسية ولعل أبرزها التأكيد على استحالة الذهاب إلى انتخابات رئاسية مع حلول تاريخ ال 04 جويلية القادم وسط المعطيات الراهنة. وكان المشاركون على قلتهم قد طالبوا مجددا برحيل احمد قايد صالح عن المشهد رغم معارضة البعض لذات الطرح ، في الوقت الذي تم فيه تجديد دعوة الرحيل أيضا إلى كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وسط هتافات وأهازيج "كليتو البلاد يا السراقين".

16:05 "التيفو" الذي رفعه المتظاهرون بولاية قسنطينة

15:55 بعزيمة متجددة وإرادة تؤكد الاستمرارية وترفض الاستسلام واصل زوال اليوم المئات من المواطنين بمدينة المشرية أكبر بلديات النعامة حراكهم الشعبي، حيث لم يمنعهم الصيام ولا العطش ولا حرارة الشمس من الخروج في الجمعة الثالثة عشرة لتأكيد تمسكهم بالمطالب التي رفعوها في بداية الحراك . وفي ظل هذه الظروف المناخية فضل المشاركون اختزال مسافة المسيرة حيث تجمعوا كعادتهم أمام المسجد العتيق وساروا تحت ظلال الرايات الوطنية التي رفعوها نحو ساحة المجاهدين التي تحولت في هذا الشهر الفضيل إلى مكان للحراك أين هتف الحاضرون بشعاراتهم المعهودة لا لانتخابات الرابع جويلية ، نعم لمرحلة انتقالية ، ونادوا برحيل الباءات ومواصلة محاكمة رموز الفساد والعصابة ونبش الملفات النائمة منذ سنوات.

15:40 في الجمعة الثالث عشرة للحراك الشعبي ،خرجت جموع غفيرة من المتظاهرين عقب صلاة الجمعة اليوم،في مسيرة حاشدة جابت وسط عاصمة ولاية المدية جمعت بين هدوء رمضاني والتشديد على إنهاء حكم الفاسدين و الإصرار على المضي قدما في الإجراءات المتخذة لجرجرتهم أمام القضاء والقصاص منهم جزاء ما آرتكبوه من طغيان وجرائم في حق الوطن والجزائريين. وتعالت هتافات المتظاهرين من موقع إلى آخر منادية " حقارين..حقارين..قتلونا وآحنا حيين ..بن بولعيد بن بولعيد حقرونا أصحاب السعيد.. جيش شعب خاوة خاوة..الجيش جيشنا والبلاد بلادنا..قولوا للسراقين والله مانا حابسين..صايمين أو فاطرين" وغيرها من الهتافات التي تدعو إلى الإصرار على رحيل من كانوا وراء كل المحن التي عاشتها الجزائر.

15:33 المتظاهرون يتمكنون من الوصول إلى سلالم البريد المركزي

15:05 حشود كبيرة تملأ ساحة البريد المركزي الآن.

14:59 البويرة الآن

14:46 استعاد اليوم الحراك الشعبي في ولاية الطارف حالته الطبيعية في عدد المتظاهرين الذين توافدوا على مدينة الطارف من مختلف بلديات الولاية. وتعددت الشعارات المطالبة برحيل كل من له علاقة بالنظام البوتفليقي، ولا انتخابات على يد بدوي وبن صالح وقوانين التزوير المسبق.

14:39 انطلقت مسيرة في الجمعة الثالثة عشر في تيبازة، رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لبقاء بن صالح رئيسا للدولة، مطالبين برحيل حكومة بدوي، كما رفع المشاركون في المسيرة لافتات كتبت عليها شعارات رافضة لإقحام الجيش في السياسة.

14:34 انطلاق مسيرة الجمعة 13 بوهران بشعار: لا للانتخابات 04 جويلية.

14:28 مسيرة حاشدة في مدينة عنابة، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.

14:21 باتنة الآن

14:04 مواطنو قسنطينة ينطلقون في مسيرة حاشدة، رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في 04 جويلية القادم.

13:51 انطلاق مسيرة حاشدة في مدينة تيزي وزو ضد النظام رافضين الانتخابات الرئاسية المقبلة.

13:44 مسيرة حاشدة تجوب شوارع مدينة بجاية، للمطالبة برحيل النظام بشعار: "صائمون وصامدون للنظام رافضون وللتغيير مطالبون ".

13:27 ولاية الجزائر، تحذر المتظاهرين، من خطر انهيار سلالم مبنى البريد المركزي.

13:03 قوات الأمن تغلق نفق الجامعة المركزية في ساحة موريس أودان لمنع دخول المتظاهرين.

12:33 متظاهرة تصنع الحدث في ساحة البريد المركزي

12:22 الشرطة تستعمل الغاز المسيل للدموع في ساحة البريد المركزي، لتفريق المتظاهرين.

12:05 من الشعارات المرفوعة في الجمعة الثالثة عشر، من الحراك المناهض للنظام.

11:54 رؤساء بلديات ولايات تيزي وزو وبجاية وبومرداس الآن بالبريد المركزي

11:28 البريد المركزي الآن ...بصوت واحد: "مكانش الانتخابات يالعصابات"

11:04 بداية توافد المتظاهرين على ساحة البريد المركزي.

10:31 تطويق أمني كبير عند مداخل اتجاه الجزائر العاصمة.

Un barrage installé sous le pont de Bab Ezzouar avec des dizaines de policiers. Les véhicules immatriculés hors Alger sommés de décider vers Bab Ezzouar, dont la bretelle est hermétiquement fermées pic.twitter.com/0wdJjBu8eb — Alioui Mehdi (@MehdiAlioui) 17 mai 2019

10:23 البريد المركزي الآن

09:57 انتشار أمني كثيف في ساحة البريد المركزي لمنع تجمع المتظاهرين.

09:50 منعت مصالح الأمن المواطنين من الاحتشاد أمام مدخل مبنى البريد المركزي، تحضيرا للمسيرة الثالثة عشر من الحراك الشعبي ضد النظام.

تابعوا آخر المستجدات للجمعة الثالثة عشر من الحراك الشعبي ضد النظام.