ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم الجمعة وباتت في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر مع زيادة التوتر في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل الإمدادات.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 في المائة عن آخر إغلاق لها إلى 73 دولارا للبرميل. وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها برنت. وارتفع الخام 3.4 في المائة هذا الأسبوع ليكون بصدد تحقيق أول مكاسبه في ثلاثة أسابيع.

ولم تكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى ولكن 46 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 63.32 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام الأمريكي أيضا لليوم الرابع على التوالي لتصبح في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية نسبتها 2.7 في المائة، وذلك للمرة الأولى في أربعة أسابيع.