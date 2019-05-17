حذرت ولاية الجزائر، المتظاهرين، من خطر انهيار سلالم مبنى البريد المركزي، بسبب تسجيل بعض التشققات على السلالم.

وأوضحت ولاية الجزائر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" إنه "تُنهي ولاية الجزائر إلى علم كافة المواطنين بأنه تبعا لتسجيل بعض التشققات على سلالم مبنى البريد المركزي".

وتابع المصدر أنه:"تم إجراء خبرة تكفلت بها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات التي أكدت ، بعد التشخيص، وجود بعض الإهتراءات والتشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد وبالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المُصنف كمعلم أثري".

وأكدت الولاية إنه سيتم إتخاذ إجراءات وقائية تقضي بمنع استعمال هذه السلالم والشروع في أشغال التهئية والتصليح بمرافقة مهندسي الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات من أجل سلامة المواطنين.