تمكن عناصر الأمن الولائي لولاية البويرة في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر شكوى رسمية من طرف 69 زبون لدى وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة مفادها إختلاس مبالغ مالية من حساباتهم بنفس الوكالة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة بمبلغ إجمالي يفوق 32مليار و300 مليون سنتيم بالعملة الوطنية وأزيد من 100 ألف أورو بالعملة الصعبة.

على إثر هذه الشكاوى فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا بالتنسيق مع النيابة المحلية بتهمة التزوير وإستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير ، إختلاس أموال والمشاركة في إختلاس أموال ، إستعمال أموال على نحن غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف ، السرقة ، النصب ، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها ، المشتبه بهم 35شخص من موظفي البنك ، مقاولين ، وتجار.

وبعد إستكمال التحقيق قدم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بتاريخ 15و 16ماي 2019 صدر في حق 03 أشخاص منهم أمر إيداع فيما وضع 09 أشخاص منهم تحت الرقابة القضائية.