توفي، أمس، ثلاثة أفراد من عناصر الدرك الوطني وجرح آخر، إثر انقلاب مركبتهم من نوع مرسيدس رباعية الدفع، عبر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين حاسي مسعود والمقاطعة الإدارية تڤرت وبالضبط عند النقطة الكيلومترية رقم 630. لقي 3 أفراد من عناصر الدرك الوطني حتفهم إثر انقلاب مركبتهم مساء أمس الأول، ويتعلق الأمر حسب إفادات تحصلت عليها “الخبر” من مديرية الحماية المدنية بورڤلة، بالنقيب لخضر سوالي (29 سنة) والذي لفظ أنفاسه بعين المكان، وكذا العريف عبد القادر بوديرة (23 سنة) والرقيب صالح طرفاوي (26 سنة) اللذين نقلا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى دائرة الحجيرة التابعة لولاية ورڤلة، لتقلي العلاج، إلا أنهما فارقا الحياة فيما بعد متأثرين بجروحهما البليغة، في حين أصيب العريف عدنان نخلة (22 سنة) بآلام على مستوى الظهر وتم إخضاعه للمتابعة الطبية. من جهتها مصالح الدرك الوطني توجهت إلى موقع الحادث وباشرت تحقيقا في ملابسات الواقعة الأليمة التي لقيت تضامنا واسعا من قبل سكان ورڤلة وحاسي مسعود وتڤرت، وهو ما عكسته المنشورات التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت للضحايا بالرحمة والمغفرة، لاسيما وأن الحادث وقع في العشر الأوائل من الشهر الفضيل.



