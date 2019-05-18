أكد المهاجم الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة أنه لا يخطط للعودة إلى الدوري الفرنسي في الفترة الحالية.

ونشر موقع Meridiano تصريحات بن زيمة التي أتت على الشكل التالي "الأمر صعب للغاية، فأنا أبحث عن مستوى مرتفع جدا، في فرنسا فقط أعشق ليون، أحظى بذكريات رائعة للغاية مع هذا النادي، وأتمنى الاستمرار في الحفاظ عليها بهذا الشكل".

وأضاف "أكتفي بمشاهدة مباريات المنتخب الآن، لأنني مشجع لكرة القدم، علما أنني كنت أتمنى المشاركة مع المنتخب الوطني، الذي توج بطلا للعالم، العام الماضي.