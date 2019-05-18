أكد الوزير السابق عمار تو، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية "فايسبوك" في إطار التحقيق في قضايا فساد، أنه لم يتعد ولو على سنتيم واحد من الأموال التي كلف بتسييرها.

في منشور له تحت عنوان، "الابتلاء أخلاق" قال عمار تو "إن ربي سبحانه وتعالى يبتليني كما يبتلي كل مؤمن، وإني لأصرح أمام الله العلي الكبير وأمامكم أنني لم يخطر على بالي أبدا أن أخون الأمانة في تأدية مهامي".

وأضاف تو "لأشهد الله على أنني لم أتعد ولو على سنتيم واحد من الأموال التي كلفت بتسييرها، وإني لمستعد لكشف كل ما وصلني من موارد والكشف عن وجهاتها".

وتابع الوزير السابق إن "استدعائي يوم 16 ماي 2019 كشاهد يشرفني أيما تشريف وأبقى رهين ما تتطلبه مني مساهمتي المتواضعة ضمن المجهودات المبذولة في هذا الشأن".