أوقفت مفرزة للجيش الوطني بتلمسان، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بجانت وتمنراست، (12) منقبا عن الذهب وحجزت (05) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضاغطة و(15) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى سيارتين (02) رباعتي الدفع وشاحنة وأربع (04) دراجات نارية، وفق المصدر.

وأضاف البيان في نفس السياق،"أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (49.19) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف تاجرين (02) آخرين وحجز (540) قرص مهلوس بسكيكدة، في حين حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من باتنة وتبسة، ثمانية (08) بنادق صيد وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود بكل من تلمسان وعين ڤزام أربعة (04) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.