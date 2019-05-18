تشير التوقعات إلى احتمال إقبال دول العالم على شراء مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57"، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وحسب موقع "ميلتري ووتش"، أن الجزائر من ضمن الـ 5 دول، في مقدمة قائمة المشترين المحتملين.

تعتبر الجزائر من أهم مستوردي الطائرات المقاتلة الروسية، وقد تؤجل المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري شراء طائرات "سو-57" إلى ثلاثينات القرن الحالي، غير أن هذا يمكن أن يحدث في وقت قريب، ووفق "ميلتري ووتش" فإن المقاتلات الجديدة قد تكون، في حال حصلت الجزائر عليها، عاملا قويا في ردع الغرب.

كما بات الهند معلوما في فيفري الماضي أن الطائرة الروسية الجديدة استرعت اهتمام الهند، وأصبحت الهند أهم مشتر للطائرات المقاتلة الروسية منذ ستينات القرن الماضي.

ومن الممكن، اعتمادا على المصادر الإعلامية الفيتنامية، أن تستورد فيتنام طائرات "سو-57" في الفترة 2030 — 2035. ويزداد هذا الأمر احتمالا نظرا لنمو الاقتصاد الفيتنامي.

ولأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي فإن استيرادها للطائرات الروسية أمر بعيد الاحتمال. إلا أن تهديد الولايات المتحدة بوقف الشراكة مع تركيا في تصنيع مقاتلات "إف-35" قد يدفع تركيا إلى التوجه نحو روسيا. وكانت وسائل الإعلام التركية قد أعلنت إمكانية شراء طائرات "سو-57".