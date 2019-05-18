ثمنت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الدرجة العالية من الوعي والنضج التي تحلى بها الشعب الجزائري الثائر الذي أبهر العالم بأسره، ولاسيما الشباب والطلبة.

وجاء في بيان لـ"الأرسيدي" اليوم السبت أن الشعب تمكن من إحباط العديد من محاولات التقسيم والتمويه بفضل تمسكه الشديد بسلمية حركته الاحتجاجية، مما عزز وحدته وحافظ على الأمل في انطلاقة جديدة للبلد.

واستنكر الحزب المعارض إقدام السلطة على تشكيل جيوشا من مستخدمي الأنترنت يطلق عليهم المواطنون اسم "الذباب الإلكتروني"، ومكلفين ببث الكراهية وتلويث النقاش وشتم وتهديد أي شخص معادي للتطبيع الذي انطلق تحت قيادة هيئة أركان الجيش، لم يكن له أثر على عزيمة الشعب وتصميمه على تقرير مصيره بيده.

كما ندد الأرسيدي بإقحام العدالة تحت ذريعة حماية الحركة واعتبر في هذا الشأن : " سرعان ما قام صنّاع القرار الجدد بإقحام الجهاز القضائي في حملة مطاردة هم وحدهم يعرفون حيثياتها ومخارجها. والأخطر من ذلك، وبينما ينعم غلاة البلد بالحرية وبعضهم لا يزال في الحكم، وضع متعامل اقتصادي لطالما عانى من قيود نظام بوتفليقة، رهن الحبس الاحتياطي بسبب نزاع تجاري بسيط، فيما انهالت التهم على مسؤول سياسي حتى قبل مثوله أمام القضاء العسكري."

كما ندد الحزب بعزم السلطة على الذهاب إلى رئاسيات 4 جويلية 2019 التي " تشرف عليها من البداية إلى النهاية جماعة سياسية برعت في تزوير الانتخابات" والتي حسب الحزب لا تعدو أن تكون مجرد عبور بالقوة لتعيين رئيس جديد أو رفض عادي للواقع، وإنما ينّم عن استراتيجية متكاملة الأطراف لاسترجاع زمام الحكم من قبل جزء من النظام عبر أجندة خفية".

وختم الأرسيدي بيانه بأن "توظيف العدالة والاستيلاء الجاري على وسائل الإعلام العمومية، يدلان على هذه الرغبة في عدم التنازل عن أي شيء أو تقديم أقل التنازلات الممكنة للحراك الشعبي. ذلك أن السلطة الفعلية تريد أن تكون صاحبة الحل والربط لفرض نفسها على الثورة الشعبية".