تسبب حريق "مفتعل" اندلع ليلة الجمعة إلى السبت بجهاز متعدد الخدمات لمؤسسة اتصالات الجزائر على مستوى بلدية باب الوادي (الجزائر العاصمة) في عزل أزيد من 1200 زبون، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لهذه المؤسسة.

وأوضح ذات المصدر أن الحريق الذي اندلع بجهاز متعدد الخدمات MSAN بالمكان المسمى "سوق مانديلا"، نشب نتيجة "فعل تخريبي من قبل شخص مجهول".

وأعلنت المؤسسة في هذا الصدد عن "فتح تحقيق للتعرف على هوية المسؤول عن هذا الحادث وكذا تحديد المسؤوليات".

وأشارت إلى أن فرقها التقنية "تعمل حاليا على إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في أقرب وقت ممكن، كما تبذل مجهودا كبيرا لتغيير الأجهزة المتضررة وتعويضها بأجهزة أخرى"، مضيفة أن هذه العملية "قد تستغرق بضعة أيام".