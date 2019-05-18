توفي شخصان فيما أصيب اثنان آخران بجروح في حادث مرور وقع اليوم السبت بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لسيدي لعجال (130 كيلومتر شمال الولاية)، لأجل حادث مرور تمثل في تصادم شاحنتين من الوزن الثقيل بالطريق الوطني رقم 40 بالمنطقة " طير القلاب" في شطره الرابط بين سيدي لعجال و حاسي فدول.

وقد أسفر الحادث الذي أدى إلى احتراق إحدى الشاحنتين ويتعلق الأمر بشاحنة ذات مقطورة محملة بمادة الرمل، عن مصرع ضحيتين في عين المكان أحدهما عمره (22 عاما) وآخر لقي حتفه متفحما (حيث لم يعثر الأعوان عن معلوماته الشخصية) وإصابة شخصين آخرين بجروح وهما سائقا الشاحنتين اللذان تتراوح أعمارهما على التوالي 35و39 سنة.

وفور التدخل في هذا الحادث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهما لمستشفى سيدي لعجال فيما حولت جثتي الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.