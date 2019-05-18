سيتم قريبًا بعث أشغال انجاز مستشفى بطاقة 60 سريرا بدائرة معاتقة (50 كم جنوب غرب تيزي وزو)، حسبما أفاد به اليوم السبت المدير المحلي للصحة، البروفيسور عباس زيري.

وأوضح ذات المسؤول أنه "و عقب رفع التجميد عن هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 2 مليار دج، يجري حاليا على مستوى مديرية الصحة استكمال الإجراءات الخاصة بدفتر الشروط الذي سيعرض للدراسة قريبا ثم إلى اللجنة القطاعية للصفقات المتواجدة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ".

و أضاف المصدر أنه في نهاية هذا الإجراء الأولي "سيتم إطلاق مناقصة لاختيار المؤسسة التي ستسند لها أشغال البناء".

و ستسمح هذه المنشأة الجديدة بالإضافة إلى توفير رعاية طبية أفضل لسكان هذه المنطقة التي لا يوجد فيها سوى عيادة طبية تغطي احتياجات حوالي أربعين قرية، في تخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي الوحيد للولاية.