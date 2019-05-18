لم يتمكن المدير الجهوي لمديرية البث الإذاعي والتلفزي ببشار من الدخول إلى مقر عمله، بعد أن وجد أمامه مجموعة عمال يقفون أمام مدخل المديرية مطالبين برحيله، في السبت الرابع على التوالي، وفي الوقت ذاته مصرين على تدخل الجهات الوصية بغية وضع حد لحالة التعفن التي يعرفها تسيير هذا المرفق العمومي الحساس.

وقال العمال المحتجون في تصريح لـ"الخبر" أن هذا المدير فقد من منظورهم الشرعية القانونية والأخلاقية كمسؤول، وأن الجهات الوصية مطالبة بالتدخل العاجل للحفاظ على مقدرات وقدرات المؤسسة المادية والمعنوية والبشرية حتى يتسنى لكل أبناء المؤسسة المشاركة والمساهمة في تأهيلها وتطويرها والرقي بها إلى مصاف المؤسسات الرائدة في قطاع يوصف بالثقيل هو "قطاع السمعي البصري".

ورفع ما وصفه المحتجون المحاور الرئيسية التي أدت إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه المؤسسة في مقدمتها تبديد المال، تدني الآداء التقني والمهني في المديرية، الإخلال بالتعهدات والاتفاقات، التعسف، التسلط والظلم وسوء التسيير، الانتقام وتصفية الحسابات، غياب الحوار الاجتماعي، وانعدام الأخلاق المهنية والإدارية في هذه المديرية، وهي محاور أثرت حسبهم على تسيير هذه المؤسسة التي يفترض أنها تتبع قطاع سيادي هام جدا، ومع هذا مازالت بعيدة كل البعد عن توفير حماية إذاعية على مستوى مناطق حدودية حساسة.