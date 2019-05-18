طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية, اليوم السبت, الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة, بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان, مع "استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران".

وذكرت الإدارة -في بيان اليوم, وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- أن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية, بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".

وأفادت بأن جميع الطائرات التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان بحاجة إلى أن تكون على علم بالأنشطة العسكرية والتوتر السياسي المتزايد.

يشار إلى أن التوتر تزايد في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني, وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد, بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على 4 ناقلات للنفط في الخليج.