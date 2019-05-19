قدرت العائدات الجمركية للجزائر بـ 267.33مليار دج ،خلال الثلاثي الأول من 2019 ،مقابل 251.02 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة2018، مسجلة ارتفاعا قدره 6.5 بالمائة حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى المديرية العامة للجمارك.

ويفسر التحسن المسجل في العائدات الجمركية،بارتفاع قيمة الواردات المحررة بالدينار الجزائري، في حين أن قيمة هذه الواردات المحررة بالعملة الصعبة (دولار)، شهدت تراجعا قدره -0.83بالمائة خلال نفس فترة المقارنة نجم عن تقديرات أسعار الصرف دولار/دينار.

و سجلت الواردات 1323.35مليار دج (11.15 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2019 مقابل 1283.24مليار دج (11.25 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2018

واستخدمت العائدات الجمركية في تزويد ميزانية الدولة ب229.17مليار دج مقابل 218.15مليار دج مسجلا ارتفاعا قدره 5 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة فيما بلغت العائدات الموجهة لميزانية الدولة 85.72 بالمائة من مجموع التحصيلات التي أجرتها الجمارك خلال الثلاثي الأول من 2019.