14:50 خرج اليوم طلبة جامعة 20 أوت 55 بسكيكدة في مسيرة سلمية حاشدة، فضلوا أن تكون خارج أسوار الحرم الجامعي، حيث التقوا في حي ممرات 20 أوت 55 وهذا حتى لا تتشتت مسيرتهم التي شاركت فيها الطالبات بنسبة كبيرة.

وقد رفع الطلبة خلال المسيرة لافتات كلها مناهضة للعصابة وبقايا النظام الفاسد، حيث طالب المتظاهرون برحيل عبد القادر بن صالح رئيس الدولة ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، مع المطالبة بمحاسبة كل رموز النظام الفاسد الذين سرقوا أموال الشعب وتشديد الخناق على كل من سولت له نفسه نهب خيرات البلاد.

المسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة ديدوش مراد وصولا إلى ساحة أول نوفمبر 54 أين تجمعوا لمدة فاقت الساعتين من الزمن نددوا من خلالها بما ألت إليه الجزائر التي هي ضحية العصابة الفاسدة وفضل الطلبة أن يخرجوا إلى الشارع في الذكرى 63 ليوم الطالب على تنظيم محاضرات حول الذكرى.

13:57 طلبة الطارف يطردون والي الولاية من الجامعة، مرديدين " كليتو لبلاد ياسراقين".

13:13 مسيرة الطلبة بالعاصمة الآن

13:00 طلبة تلمسان في مسيرة حاشدة، للمطالبة برحيل النظام مرددين "حكومة خاينة"، "سياستكم فاشلة.. تحاسبكم العدالة".

12:51 الطلبة يتوجهون إلى ساحة البريد المركزي.

12:46 الطلبة ينتفضون في قسنطينة

12:32 الطلبة في مسيرة حاشدة متوجهة إلى ساحة الثورة في عنابة للمطالبة برحيل بقايا النظام.

12:05 تطويق أمني كبير في الطرق الرئيسية بالعاصمة لمنع تحرك الطلبة.

11:26 الطلبة يعتصمون أمام مبنى محكمة عبان رمضان بعد أن تم فرض طوق أمني كبير منعهم من السير صوب المجلس الشعبي الوطني.

11:13 قوات الأمن تمنع الطلبة من الوصول الى مقر المجلس الشعبي الوطني.

11:07 بعد منعهم من الاعتصام بالبريد المركزي، قرر الطلبة السير إلى المجلس الشعبي الوطني.

تجمع عدد كبير من الطلبة اليوم أمام جامعة بن يوسف بن خدة، قبل الانطلاق في مسيرة حاشدة صوب البريد المركزي.

الطلبة اختاروا السير اليوم للتأكيد على اصرارهم في رؤية تجسيد مطالب الحراك الشعبي قريبا، تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للطالب المصادف لـ 19 ماي.