أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد،​ أمس السبت، على عملية عزل الهيئة المكلفة بتحضير مواضيع امتحانات والبالغ عددها 131 عضوا يسهر 37 مفتشا في مختلف المواد على القراءة النهائية للمواضيع والتدقيق فيها، فيما كلف 79 موظفا بطباعة الأسئلة بما فيها الطباعة بالبراي.

وأوضح بلعابد، أن المهمة الموكلة لأعضاء الطاقم المكلف باختيار وطبع مواضيع البكالوريا 2019 "تقتضي تضحيات كبيرة والتعايش في معزل عن العالم الخارجي"، مشيدا بالعمل الذي يقومون به من أجل "تحضير المواضيع وطبعها وإرسالها إلى وجهتها بنوعية ينتظرها الجميع".

من جانبه، كشف مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مصطفى بن زمراني أن عملية تسخير هذا الطاقم وعزله عن العالم الخارجي تدوم 36 يوما يكون خلالها العمل متواصلا لمدة تزيد عن 12 ساعة في اليوم بما فيها أيام الجمعة ويومي عيد الفطر المبارك.

ويمتحن 674.831 مترشحا لنيل شهادة البكالوريا ابتداء من 16 جوان المقبل وعلى مدار 5 أيام وهي الامتحانات التي ستجرى في 2339 مركز امتحان على المستوى الوطني.