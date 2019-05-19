أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أنه إثر نصب كمين بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة عين الديس بعين الصفراء، ولاية النعامة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود، يوم أمس 18 ماي 2019، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بإحدى عشرة (11) قنطار و(30) كيلوغرام كانت مُحملة على أظهر الحمير.

كما تمكنت اليوم مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، من توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبط شاحنة مُحملة بخمسة (05) قناطير و(20) كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى مركبة سياحية.بعين الصفراء.

وتأتي هذه العملية النوعية التي مكنت من ضبط إجمالي (16.5) قنطار من الكيف المعالج، لتضاف إلى عديد العمليات التي ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل الترا