تأسفت إدارة نادي شبيبة القبائل فر ردها عن بيان لإدارة إتحاد الجزائر حول مجريات اللقاء الذي جمع الكناري بأبناء سوسطارة السبت المنصرم فتحت من خلال النار على رئيس النادي القبائلي شريف ملال و قالت أن لاعبيها قد تعرضوا للإعتداء و الشتائم، الذي عنونته ب '' نعرف السيناريو "و إعتبرته غير مشرف لفريق مثل إتحاد الجزائر .

جاء في بيان لإدارة الشبيبة " أن التهجم بهذه الطريقة على أحد كبار النوادي الجزائرية و صاحب شهرة على المستوى القاري يعكس ضيق عقول لدى البعض في دار إتحاد الجزائر . بدى واضحا أن عودة الفريق الأكثر تتويجا على الساحة الوطنية الطموح لنيل اللقب ال15 في تاريخه أفزع البعض على درجة لا توصف.

أضاف البيان أن إيجاد ذريعة لتبرير الهزيمة يعكس وضع بائس و أنه سلاح الضعفاء العاجزين عن مواجهة أنصارهم بعد لهزيمة الذين سيشهدون بحفاوة الإستقابل الذي حضيوا به " ختم بيان غدارة نادي شبيبة القبائل ب" نعرف السيناريو و ليس لدينا الوقت لتضييعه في ألعب قديمة في الزمن الحديث . شبيبة القبائل تتقدم . عائلة شبيبة القبائل مسيرين و أنصار عائلة واحدة موحدة و متضامنة في كل الظروف .شبيبة لقبائل نادي قلاكسي اثأر دائما غيرة الآخرين كما أنها مدرسة كبيرة لمدرسة الحياة "