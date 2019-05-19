أحبطت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بأمن ولاية وهران صباح اليوم محاولة هجرة 10 "حرقة" من بينهم امرأة ينحدرون من الولايات الوسطى للوطن وهذا بعدما كانوا على أهبة الهجرة سرا إلى الضفة المقابلة من البحر المتوسط بتواطؤ شخص أجنبي يقيم في الخارج.

وتمت عملية التوقيف بناءا على تحركات مشبوهة لمجموعة من الشباب على مستوى قطاع الاختصاص كانوا يحملون أمتعة خفيفة حيث أنه بعد التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة سالفة الذكر تم اكتشاف أنها كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني عن طريق الإبحار السري. ما أدى إلى وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت إلى توقيفهم على مستوى شاطئ "القديس جرمان" بعين الترك. وبعد إخضاعهم لعملية التفتيش ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة قدرت إجمالا بحوالي 1390 أورو. وتم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.