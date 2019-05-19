تم سرقة أكثر من 184 كلم من الكوابل الكهربائية منذ بداية السنة و ذلك وفق إحصاء قامت به مديرية توزيع الكهرباء والغاز للمدية، حسب ما علم يوم الأحد من هذه الهيئة.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم تسجيل في المجموع عشرون حالة سرقة لكوابل كهربائية بين جانفي وماي على مستوى 12 بلدية في الولاية ما تسبب في خسارة مالية للمؤسسة بقيمة 3.6 مليون دج.

و تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات السرقة في بلدية بوسكن (شرق المدية) بخمس حالات سرقة ارتكبت في مناطق مختلفة متبوعة ببلدية جواب (شرق المقر الرئيسي للولاية) و سي محجوب (غرب) بثلاث وحالتين على التوالي من السرقة.