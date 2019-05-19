حققت الشركة الوطنية للتأمين رقم أعمال بلغ 27.7 مليار دج سنة 2018 بارتفاع قدر بـ4.4 % مقارنة بسنة 2017، حسبما أكده اليوم الأحد الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة ناصر سايس.

وأوضح خلال ندوة صحفية "أنها نتيجة هامة بما أن نمو رقم أعمالنا يمثل ضعف نمو السوق المقدر بـ2 %، 2.5 % حيث سجلنا قفزة نوعية و كمية مقارنة بسنة 2017". وأضاف أن النمو المسجل راجع بشكل خاص إلى الفروع خارج السيارات التي تطورت بنسبة 11 % منوها بالجهود التي بذلت من أجل تنويع حافظة الشركة التي تمتلك حصة هامة من السوق تقدر بـ 22 %.

كما أكد أن جميع الفروع قد ساهمت -حسب رأيه- في تحقيق هذه النتيجة حيث ارتفع فرع السيارات بنسبة 2 % في سنة 2018 أي بتسجيل رقم أعمال إضافي يقدر بـ400 مليون دج مقارنة بسنة 2017 وتغطي الشركة الوطنية للتـأمين لوحدها 30 % من هذا الفرع في السوق.

أما فرع الحريق و الحوادث و الأخطار المختلفة فقد سجل تطورا بنسبة 9% على مستوى هذه الشركة العمومية في مجال التأمينات خال 2018 في حين سجلت التأمينات الفلاحية تطورا بنسبة 25 % و تأمينات النقل بـ20 %.

و فيما يتعلق بتعويضات الحوادث فإن الشركة الوطنية للتأمين قد دفعت 16 مليار دج من التعويضات خلال 2018 (مقابل 15.5 مليار دج سنة 2017) أي بأكثر من 40 % من عمليات دفع التعويضات في السوق حيث سجلت الشركة، 338.000 تصريحا جديدا بالحوادث سنة 2018. كما أبرز سايس أن مؤشر حوادث السيارات قد انخفض بشكل ملموس.إلا أن ذلك -حسب قوله- لم يؤد إلى انخفاض مبلغ التعويضات بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار في السوق.

و تشير الأرقام التي قدمها ذات المسؤول إلى أن الشركة قد سجلت خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 نموا كبيرا قدر بـ7 %، 8% . إلا أنه -كما قال- "من الصعوبة التنبؤ بنتائج السنة".

فقد سجلت سوق التأمينات في سنة 2018 رقم أعمال بـ 142.5 مليار دج بارتفاع بنسبة 2 % مقارنة بسنة 2017 أي بارتفاع بنسبة 3.22 % مسجلا 126 مليار دج من تأمين الخسائر وانخفاضا بنسبة 11 % من تأمين الأشخاص حسب الحصيلة المؤقتة التي قدمها سايس. أما السبب الرئيس في انخفاض تأمينات الأشخاص فيعود لانخفاض التأمين على السفر جراء تراجع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سنة 2018. حسب ذات المسؤول.