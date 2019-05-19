ذكرت مصادر رسمية أرمينية اليوم الأحد أنه تم إطلاق سراح رئيس البلاد الأسبق روبرت كوتشاريان بكفالة غالى غاية محاكمته رسميا حسب التهم الموجهة إليه .

وكان الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان (64 عاما) قد اعتقل قبل نحو عشرة أشهر وبالضبط في يوليو الماضي بعد اندلاع احتجاجات في البلاد أطاحت بالرئيس السابق سيرج سركسيان والذي حل محله زعيم المعارضة نيكول باشينيان.

واتهم روبرت كوتشاريان الذي كان رئيسا لأرمينيا في الفترة بين عامي 1998 و2008 بمخالفة القانون و فرض حالة الطوارئ في مارس عام 2008 بعد انتخابات شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين والمحتجين ما أدى الى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وحسب مصادر إعلامية فقد أطلق سراح روبرت كوتشاريان بكفالة قدرها مليون درام أرميني (2000 دولار أمريكي) مشيرة إلى أنه وفي حالة ما إذا تمت إدانته في القضية سيحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما.