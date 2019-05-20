تهاطلت عشرات الهدايا المعتبرة على موظفة في مقر ولاية شرقية بمجرد عودتها من قضاء شهر العسل مؤخرا، وتبقى كل هذه الهدايا برأي العاملين بالولاية لا تساوي شيئا أمام الشقة من 5 غرف التي أهديت لها، كما أن مسؤول الهيئة التنفيذية فاجأ الجميع بسخائه عندما منح زوجها العريس مساحة 2500 متر مربع من عقار تحصلت عليه مديرية ومنظمة المجاهدين مناصفة قبل 5 سنوات لإنجاز مشاريع عمومية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، لكن بعض المجاهدين تحفظوا على قرار الوالي وهددوا باللجوء إلى العدالة في حالة قبول مديرية أملاك الدولة اقتطاع المساحة من العقار الذي يتربع على 12 ألف متر مربع وتحويلها للعريس.