أعلنت وزارة الشؤون الدينیة والأوقاف أمس الأحد، عن قیمة زكاة الفطر للعام 1440هـ، والتي حددت بمائة وعشرين (120) دينار جزائري، وھي قیمة ما كمیته 2 كغ (صاع) من غالب قوت أھل البلد (دقیق القمح).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينیة المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شھر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقیھا الذين أحصتھم لجان صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومین قبل عید الفطر المبارك.

وذكرت مصالح الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغیر أو كبیر غني أو فقیر، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب علیه كفالته.