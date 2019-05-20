قال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة.

قال أحمد قايد صالح في كلمة توجيهية خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة، أن الحل يكمن في اجراء الانتخابات.

وأضاف "الخطوة الأساسية تتمثل في تنصيب و تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف و تنظيم الانتخابات". كما قال "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري و ما يترتب عنه من مخاطر و انزلاقات غير محمودة العواقب وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم, الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد".