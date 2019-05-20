علق رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، اليوم الاثنين، على الخطاب الذي ألقاه رئيس الأركان أحمد ڨايد صالح اليوم في ورقلة.

وجاء في كلمة بلعباس أنه، "بعد أسبوعين من الصيام عن الكلام، عاد قائد أركان الجيش إلى خطاباته الموجّهة إلى الأمة من داخل الثكنات. لا يزال مؤمنا بالانتخابات الرئاسية دون المرور بفترة انتقالية كفيلة بوضع الآليات، ومنها الهيئة المستقلة لتنظيم وليس مراقبة الانتخابات، والتي تضمن انتخابات شفافة وحرة حقًا و تناوباً ديمقراطياً على السلطة. وعلى الرغم من أنه لم يهاجم هذه المرة من يسميه "أولئك الذين يسعون لعرقلة الحل الدستوري"، إلا أنه لا يزال متذبذباً بين مواقف ضيّعت الكثير من الوقت للأمة. والحقيقة أن لا أحد سعى لعرقلة "الحل الدستوري"، لأنه ببساطة ليس حلاً بل مشكلة".