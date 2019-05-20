تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر خلفا لبن كثير بن عيسى.

و تمت مراسم التنصيب تحت إشراف وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي.

و كان زغماتي المعين من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر قد التحق بسلك القضاء سنة 1981 ليتقلد بعدها عدة مسؤوليات أهمها نائبا عاما لدى المجالس قضائية لكل من باتنة و سطيف و وهران و الجزائر.

و قد كان آخر منصب شغله هو محامي عام لدى المحكمة العليا.