ردت اليوم حركة البناء الوطني، في بيان تلقت الخبر نسخة منه، على خطاب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، ناب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. و جاء في البيان أن :" طالما كنا منسجمين مع أنفسنا ومع مواقفنا ومنذ بداية الأزمة في :

01- دعم الحراك السلمي الحضاري التمثيلي لكل ربوع الوطن وبشعاراته الوطنية ومطالبه المشروعة في تتمين الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع جيشه بشعار له الجيش الشعب خاوة خاوة.

02- رفض الفراغ الدستوري تحت أي مبرر والاستجابة لمطالب الحراك بالبحث عن الحلول السياسية والتي لا تخرج عن نص الدستور و روحه وهي موجودة في إطار الاجتهاد إن أهم مطلب للحراك هو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ولا نرى ذلك ممكنا إلا من خلال:

01- أن يستمر الجيش بمرافقة الحراك ويضمن نزاهة العملية الانتخابية

02- انشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تشرف وتنظم و تراقب وتعلن النتائج تكون مسؤولة على مراحل العملية.

03- البحث عن طرق لاختراق جدار الأزمة عن طريق حوار حقيقي وجاد وتمثيلي وغير إقصائي.

إن تلك الشروط الموضوعية نعتقد أنها غير متوفرة في انتخابات 04 جويلية ثم انعدام المنافسة فيها سبب آخر لضرورة تأجيله

ولذلك تأجيل إجرائها لمدة قصيرة ممكن وعن طريق اجتهادات دستورية حتى تتوفر تلك الشروط أعلاه ولا نقع في أي فراغ دستوري ولا نسمح بتعطيل مؤسسات الدولة من أراء أدوارها ودون الالتفاف على مطالب الحراك.