تفاعل اليوم العديد منن الشخصيات و الأحزاب السياسية مع خطاب قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع ڤليد صالح. و في هذا الصدد، اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان أن قايد صالح يستمر في الضغط و لا يزال متمسك باقتراحه المتمثل في إجراء انتخابات، مبررا ذلك باحترام الدستور، حتى و إن كان ذلك بدون أو ضد إرادة الشعب الذي رفض الإنتخابات جملة و تفصيلا و عبر عن ذلك بطريقة سلمية و حضارية و بكل إصرار.

و تابع سعيد صالحي أن إجراء هذه الإنتخابات يمثل خطرا على الوحدة و الاستقرار الوطنيين، و أضاف أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تجدد ندائها للجيش الوطني الشعبي من أجل أن يصغي إلى مطالب الشعب و أن يكون إلى جانبه، و ذلك من أجل الشروع في مرحلة انتخابية التي تؤدي بنا إلى جمهورية جديدة مدنية، ديمقراطية و اجتماعية.