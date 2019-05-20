دعت المجوعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الانسحاب "طوعا" من رئاسة المجلس وذلك "تلبية للمطلب الشعبي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحزب".

وفي بيان لها، أوضحت المجموعة البرلمانية للحزب أن المكتب قد اجتمع تحت إشراف رئيسه خالد بورياح من أجل "متابعة التطورات الأخيرة المتعلقة بمطلب الحراك الشعبي والتي من بينها تنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، من رئاسة المجلس"، مطالبة منه "الاستجابة الفورية وانسحابه طوعا من رئاسة المجلس توافقا مع مطالب الحراك الشعبي".

وأشار ذات المصدر إلى أن هذا القرار يأتي "حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة والالتزام بتوجيهاتها".

كما يأتي هذا القرار، يضيف البيان، "بعد لقاء نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مع رئيس المجلس يوم 8 ماي واجتماع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام، محمد جميعي، يوم الخميس الفارط ودعوته صراحة لرئيس المجلس الشعبي الوطني بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي واستقالته من رئاسة المجلس بطريقة حضارية".