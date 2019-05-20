سجل النشاط المينائي في الجزائر نموا بـ7 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 مقارنة مع نفس الفترة من 2018 حسبما أعلن مجمع الخدمات المينائية "سيربور" .

و بلغ حجم السلع التي تمت معاينتها (استيراد/تصدير) عبر الموانئ الجزائرية العشرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 6، 30 مليون طن مقابل 6، 28 مليون طن خلال نفس الفترة من 2018.

و يتعلق الأمر بالصادرات التي بلغت 19.9 مليون طن بارتفاع نسبته حوالي 14 بالمائة منها 2.4 مليون طن سلع خارج لمحروقات.

و ساهمت مواد البناء و المواد الفلاحية في رفع نمو هذه السلع بـ42 بالمائة مقارنة مع 2018.

و فيما يتعلق بالمحروقات، فقد بلغت حسب سيربوري 19 مليون طن بارتفاع 6 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الأول من 2018. و تمثل هذه السلع 63 بالمائة من الحركة الإجمالية المسجلة عبر موانئ الوطن.

من جهة أخرى، بلغت حركة الحاويات، في الاستيراد و التصديري 523.186 معادل عشرين قدم خلال الثلاثي الأول من 2019 مقابل 463.394 معادل عشرين قدم خلال نفس الفترة من 2018، بارتفاع بلغ 13 بالمائة.

و تمت هذه الحركة أساسا في موانئ العاصمة (42 بالمائة) و وهران (16 بالمائة) و بجاية (11 بالمائة) و سكيكدة (9 بالمائة) و عنابة (8 بالمائة).

و بلغت حركة السيارات 2.234 وحدة خلال نفس الثلاثي بانخفاض 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

و حسب سيربور، فإن مؤسسات الموانئ تواصل انجاز برامج التنمية الخاصة بها من أجل دعم النمو في نشاطاتها. و يتعلق الأمر على الأخص باقتناء تجهيزات الحمولة قصد تحسين مردود الموانيء.

في هذا الإطار، اقتنت هذه المؤسسات عدة تجهيزات عصرية على غرار "ستاكارز" و الرافعات و الرافعات المتحركة الأتوماتيكية.