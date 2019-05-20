7 بالمائة نسبة نمو في نشاط الموانئ

مال و أعمال
20 مايو 2019 () - واج/س.أ
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سجل النشاط المينائي في الجزائر نموا بـ7 بالمئة  خلال الثلاثي الأول 2019 مقارنة مع نفس الفترة من 2018 حسبما أعلن مجمع الخدمات المينائية "سيربور" .

و بلغ حجم السلع التي تمت معاينتها (استيراد/تصدير) عبر الموانئ الجزائرية  العشرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 6، 30 مليون طن مقابل 6، 28 مليون  طن خلال نفس الفترة من 2018.

و يتعلق الأمر بالصادرات التي بلغت 19.9 مليون طن بارتفاع نسبته حوالي 14  بالمائة منها 2.4 مليون طن سلع خارج لمحروقات.                 

و ساهمت مواد البناء و المواد الفلاحية في رفع نمو هذه السلع بـ42 بالمائة  مقارنة مع 2018.

و فيما يتعلق بالمحروقات، فقد بلغت حسب سيربوري 19 مليون طن بارتفاع 6  بالمائة مقارنة مع الثلاثي الأول من 2018. و تمثل هذه السلع 63 بالمائة من  الحركة الإجمالية المسجلة عبر موانئ الوطن.       

من جهة أخرى، بلغت حركة الحاويات، في الاستيراد و التصديري 523.186 معادل  عشرين قدم خلال الثلاثي الأول من 2019 مقابل 463.394 معادل عشرين قدم خلال نفس  الفترة من 2018، بارتفاع بلغ 13 بالمائة.

و تمت هذه الحركة أساسا في موانئ العاصمة (42 بالمائة) و وهران (16 بالمائة) و  بجاية (11 بالمائة) و سكيكدة (9 بالمائة) و عنابة (8 بالمائة).

و بلغت حركة السيارات 2.234 وحدة خلال نفس الثلاثي بانخفاض 1 بالمائة مقارنة  بنفس الفترة من سنة 2018.

و حسب سيربور، فإن مؤسسات الموانئ تواصل انجاز برامج التنمية الخاصة بها من  أجل دعم النمو في نشاطاتها. و يتعلق الأمر على الأخص باقتناء تجهيزات الحمولة  قصد تحسين مردود الموانيء.

 في هذا الإطار، اقتنت هذه المؤسسات عدة تجهيزات عصرية على غرار "ستاكارز" و  الرافعات و الرافعات المتحركة الأتوماتيكية.

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