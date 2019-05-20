

يتأهب كبار كرة القدم في أوروبا هذه الصائفة ل "معركة" من العيار الثقيل لخطف 14 نجما أعلنوا صراحة أو لمحوا لإمكانية ترك فرقهم الحالية والانتقال لأخرى في سوق الانتقالات الصيفية.

وتصل قيمة هؤلاء النجوم إلى أكثر من مليار أورو حيث يريد بعضهم ترك فرقهم للبحث عن مغامرة جديدة أو غسل أحزان الموسم الحالي أو نسيان المستوى السيئ الذي ظهروا به.



وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ 14 وقيمهم السوقية والفرق التي تهتم بهم وقد تكون وجهتهم المستقبلية بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:





- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): تقدر قيمته بـ 171 مليون أورو, والفريقان المهتمان بخدماته: ريال مدريد وبرشلونة.



- البلجيكي إيدن هازارد (تشلسي): تقدر قيمته بـ 114 مليون أورو, والفريق المهتم بخدماته ريال.



- البرازيلي فيليبي كوتينيو (برشلونة): تقدر قيمته بـ 114 مليون أورو, والفريقان المهتمان بخدماته: تشلسي ومانشستر يونايتد.



- الويلزي غاريث بيل (ريال): تقدر قيمته بـ 91 مليون أورو والفريقان المهتمان بخدماته: مانشستر يونايتد وتوتنهام.



- الهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس): تقدر قيمته بـ 68 مليون أورو, والفرق المهتمة بالتعاقد معه: برشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول.



- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد): تقدر قيمته بـ 120 مليون أورو, والفريقان المهتمان به: برشلونة وباريس سان جيرمان.



- الإسباني رودري (أتلتيكو مدريد): تقدر قيمته بـ 68 مليون أورو, والفريق المهتم بضمه مانشستر يونايتد.



- الدانماركي كريستيان إريكسن (توتنهام): تقدر قميته بـ 125 مليون أورو, والفريق المهتم بضمه ريال مدريد.



- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس): تقدر قميته بـ 91 مليون أورو, والفرق المهتمة بضمه: أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان.



- الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي): تقدر قميته بـ 125 مليون يورو, وبايرن ميونيخ الفريق الوحيد المهتم بخدماته.



- البلجيكي روميلو لوكاكو (مان يونايتد): تقدر قميته بـ 103 ملايين يورو, ويأتي يوفنتوس وإنتر ميلان على رأس الفرق المهتمة بالتعاقد معه.



- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس): تقدر قيمته بـ 86 مليون يورو, والفرق المهتمة بخدماته: أرسنال وتوتنهام ودورتموند.



- الإيفواري نيكولا بيبي (ليل): تقدر قيمته بـ 69 مليون يورو, والفرق المهتمة بخدماته: مان يونايتد وريال وليفربول.



- الإنجليزي آرون بيساكا (كريستال بالاس): تقدر قيمته بـ 51 مليون أورو, والفريق المهتم بخدماته مانشستر يونايتد.