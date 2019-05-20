تمكنت مصالح الامن بالمدية من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في النصب و سرقة المحلات التجارية تتكون من ثلاثة افراد تتراوح اعمارهم بين 23و 28 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من احدى مدن العاصمة .

وافاد بيان لمصالح الامن انها باشرت تحقيقاتها فور ابلاغها عن طريق الهاتف الاخضر من طرف احد المواطنين تعرضه من طرف مجهولين للنصب والاحتيال طالت مبلغ مالي يقدر بخمسين مليون سنتيم كانت في درج مصرف محله المختص في بيع الاجهزة الالكترومنزلية يقع بوسط مدينة المدية حيث تفاجا صاحب المحل بتوقف سيارة امام محله بداخلها ثلاثة اشخاص ينحدرون من الحراش حيث نزل احدهم وطلب منه ارشاده لمكتب احد الموثقين الواقع بنفس الحي حيث قام بمرافقته ليقوم وقتها احد شركاءه ليتسلل الى داخل المحل ويستولي على المبلغ المالي و يلوذ بالفرار رفقة شىريكه ااذي كان على متن ااسيارة ثم يلتحق بهم الشريك الثالث لحظة تفطن صاحب المحل الذي تمكن من تسجيل رقم السيارة التي تم توقيفها بعد تحريات عديدة فب حاجز امن ببلدية الحمدانية حيث القي القبض على اثنين من افراد العصابة فيما يبقى الشريك الثالث محل بحث..وقد تمكنت مصالح الامن استرجاع نصف المبلغ وحجز المركبة وتفديم المتهمين للجهات القضائية.