تمكنت مصالح الأمن بالمدية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب و سرقة المحلات التجارية تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 23و 28 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من إحدى مدن العاصمة .

وأفاد بيان لمصالح الأمن أنها باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها عن طريق الهاتف الأخضر من طرف أحد المواطنين تعرضه من طرف مجهولين للنصب والاحتيال طالت مبلغ مالي يقدر بخمسين مليون سنتيم كانت في درج مصرف محله المختص في بيع الأجهزة الإلكترومنزلية يقع بوسط مدينة المدية حيث تفاجأ صاحب المحل بتوقف سيارة أمام محله بداخلها ثلاثة أشخاص ينحدرون من الحراش حيث نزل أحدهم وطلب منه إرشاده لمكتب أحد الموثقين الواقع بنفس الحي حيث قام بمرافقته ليتسلل وقتها أحد شركائه إلى داخل المحل ويستولي على المبلغ المالي و يلوذ بالفرار رفقة شىريكه الذي كان على متن السيارة ثم يلتحق بهم الشريك الثالث لحظة تفطن صاحب المحل الذي تمكن من تسجيل رقم السيارة التي تم توقيفها بعد تحريات عديدة في حاجز أمن ببلدية الحمدانية حيث ألقي القبض على اثنين من ـفراد العصابة فيما يبقى الشريك الثالث محل بحث..وقد تمكنت مصالح الأمن استرجاع نصف المبلغ وحجز المركبة وتفديم المتهمين للجهات القضائية.