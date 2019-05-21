تمكنت مصلحة الدرك الوطني لبلدية زمورة في غليزان من الإطاحة بشبكة دولية مكونة من ثلاثة أفراد من بينهم رعية إفريقي من جنسية مالية مختصة في تزوير العملة الوطنية والصعبة.حيث تم حجز أزيد من 100ألف دولار مزورة و أكثر من 136 ألف أورو كذلك مزورة إلى جانب ما يفوق 40 مليون سنتيم كانت موجهة لإغراق السوق بالعملتين المحلية والصعبة.

وقد تمت هاته العملية بعد توسيع الاختصاص بكل من ولايتي وهران ومعسكر حيث لازالت حيثيات القضية متواصلة للإطاحة والقبض على جميع أفراد الشبكة المزورة.