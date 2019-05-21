يجد سائقو السيارات بالطريق السريع زرالدة - بن عكنون في الجزائر العاصمة، الذي يوصف بأنه الأكثر تغطية أمنية، يجدون أنفسهم أمام فخاخ حقيقية، جراء عمليات السطو التي تتعرض لها أغطية البالوعات، ما جعلها تتحول إلى حفر عميقة “قاتلة”، وهو ما حدث فعلا للعديد من السوّاق، ناهيك عن تضرر الكثير من المركبات التي وق عت فيها.

والغريب في الأمر أن ظاهرة اختفاء أغطية البالوعات خاصة بالطرقات السريعة، أخذت تتفاقم هذه الأيام، بينما لا تزال الجهات المسؤولة عن صيانة الطريق تتغاضى عن ذلك.