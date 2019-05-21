بينما يتفاخر كل المسؤولين الذين مروا على وزارة الطاقة، بمن فيهم وزراء القطاع، بحجم التغطية الوطنية من الغاز الطبيعي، ويعتبرون النسبة المحققة في هذا المجال تصنفهم في خانة البلدان الأكثر تقدما في هذا المجال، تبقى بلدية وادي قريش، التي تعتبر إحدى أقدم البلديات المتواجدة في قلب الجزائر العاصمة، والتابع لدائرة باب الوادي، مقصاة من التزود بغاز المدينة ونحن على مشارف سنة 2020، على الرغم من توفر الشبكة، فهل يعلم المسؤولون بهذا الأمر؟