ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.

وقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في الساعات الأولى من صباح اليوم 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 21 سنتا أو 0.3 بالمائة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا قدر بـ 31 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 63.41 دولار للبرميل.

وقال جاسبر لاولر رئيس الأبحاث لدى كابيتال جروب للسمسرة في العقود الآجلة بلندن "تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى مؤشرات على أن أوبك ستواصل تخفيضاتها للإنتاج، يقود النفط للارتفاع". ومن المقرر عقد اجتماع في 25-26 جوان لمناقشة سياسة الإنتاج، لكن المنظمة حاليا تدرس تأجيل الاجتماع إلى 3-4 جويلية ، وفقا لما ذكرته مصادر بأوبك يوم أمس الاثنين ، مع إشارة السعودية لرغبة في استمرار كبح الإمدادات.