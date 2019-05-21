11:55 انطلاق مسيرة الطلبة في البويرة، ضد النظام

11:42 قصر الحكومة الآن

11:37 نظم طلبة ولاية وهران مسيرة تجوب في هذه الأثناء شوارع المدينة، للمطالبة برحيل بقايا النظام.

11:32 مصالح الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفرقة اعتصام الطلبة أمام مبنى قصر الحكومة.

11:26 بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، إلى إيداع 75 رسالة نية للترشح.

11:16 انطلاق مسيرة لطلبة وأساتذة وعمال جامعة ولاية بجاية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.

11:11 الطلبة يقتحمون الحاجز الأمني ويصلون الى قصر الحكومة.

10:58 سيمثل، اليوم الثلاثاء، كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى رفقة سلفه في المنصب عبد المالك سلال و5 وزراء سابقين أمام المحكمة العليا.

وحسب جريدة الوطن ، سيمثل كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى كل من الوزير الأسبق عمار تو وكذا كريم جودي، وعبد الغني زعلان ، وعمارة بن يونس، وحسين نسيب أمام المحكمة العليا للإجابة على عدة تهم تتعلق بمنح صفقات عمومية لرجل الأعمال علي حداد.

10:51 الطلبة يتفادون الحاجز الأمني الضخم بالبريد المركيزي ويسيرون الآن نحو نهج باستور.

10:47 الطلبة يتوجهون نحو ساحة البريد المركزي

خرج اليوم الطلبة من جديد لتجديد موقفهم الثابت المطالب بالاستجابة لكافة مطالب الشعب. في المقابل من المتوقع أن يمثل اليوم كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدة وزراء أمام المحكمة العليا للرد على تهم في قضايا فساد.

يحدث هذا في الوقت الذي لا تزال تسجل فيه ردود أفعال متباينة من الخطاب الأخير لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

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