أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الثلاثاء ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية في تلمسان.

كما ضبطت مفارز أخرى، بكل من تمنراست وعين ڤزام، سبعة منقبين عن الذهب وحجزت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى كمية من الذخيرة و4 أجهزة للكشف عن المعادنودراجة نارية.

وضبط، حراس الحدود بالنعامة، خمسة قناطير و11 كيلوغراما من الكيف المعالج، ليرتفع إجمالي الكميات المحجوزة في نفس المنطقة خلال اليومين السابقين إلى 21 قنطارا و61 كيلوغراما.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربين كانا على متن شاحنة مُحملة بـ27150 علبة سجائر