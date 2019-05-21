يلعب المنتخب الوطني لكرة القدم مقابلتين وديتين بالدوحة (قطر)، تحسبا لمشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بمصر(من 21 جوان إلى 19 جويلية)، وفق ما أفادت به اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت الهيئة الفدرالية، أن كتيبة المدرب الوطني جمال بلماضي، ستواجه خلال المرحلة الثانية من التحضيرات التي ستنطلق يوم 8 جوان الجاري بالدوحة القطرية، كل من منتخب بورندي في 11 جوان ثم منتخب مالي في 16 من نفس الشهر. وستنطلق المرحلة الأولى من التحضيرات رسميا يوم 3 جوان 2019 بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، وهي المحطة الإعدادية التي تستمر لغاية 8 جوان، تاريخ تنقل المنتخب الوطني إلى قطر في رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.

ويمكن أن تنطلق المرحلة الأولى قبل أوانها بالنسبة لبعض العناصر المطالبة بإجراء اختبارات طبية تشترطها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قبل انطلاق منافسات العرس القاري . وسيشد زملاء رياض محرز، الرحال إلي القاهرة يوم 18 جوان المقبل على متن طائرة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.